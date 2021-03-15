В Тяжине представители Роспотребнадзора и прокуратуры встретились со студентами

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Беседу по вопросам финансовой грамотности приурочили ко Всемирному дню защиты прав потребителей. О том, как защитить свои права студентам Тяжинского агропромышленного техникума рассказали ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Светлана Леонидовна Абдуллаева и помощник прокурора Тяжинского района Мария Андреевна Медведчикова.
Также студентам вручили памятки «Подводные камни кредита», «Виды банковских карт», «Правила безопасности для банковских карт».
15/03/2021
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