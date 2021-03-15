В Тяжине представители Роспотребнадзора и прокуратуры встретились со студентами

Погода в Кузбассе на 14 марта 2021 года: синоптики дали прогноз погоды на Масленицу Воскресенье в Кузбассе обещает быть прохладным и временами солнечным. Синоптики дали прогноз погоды...

В Кузбассе на Масленицу построили самую высокую в России башню из блинов В выходные жители всех городов Кузбасса с размахом отметили Масленицу. Праздник прошел весело и...

Актёр Владимир Машков встретился в Кузбассе с творческой молодёжью На встрече Владимир Машков рассказал про природу эмоций и чувств, а также про свой творческий путь...