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В Тяжине представители Роспотребнадзора и прокуратуры встретились со студентами

Беседу по вопросам финансовой грамотности приурочили ко Всемирному дню защиты прав потребителей. О том, как защитить свои права студентам Тяжинского агропромышленного техникума рассказали ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Светлана Леонидовна Абдуллаева и помощник прокурора Тяжинского района Мария Андреевна Медведчикова.
Также студентам вручили памятки «Подводные камни кредита», «Виды банковских карт», «Правила безопасности для банковских карт».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/03/2021
Образование
Тяжин
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