В Тяжине продолжает действовать клуб «Луч надежды» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов

В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло заседание клуба «Луч надежды» по теме: «Поверь в себя».

Преподаватель детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова провела с детьми-инвалидами мастер-класс по плетению из соломки. Она показала ребятам свои работы, выполненные в этой технике. Кентавры, барыня, сказочная птица, Дед Мороз и Снегурочка – произвели на детей большое впечатление и вдохновили на изготовление из соломки поросёнка – символа грядущего года.

Специалист центра занятости населения Татьяна Владимировна Сулимова рассказала родителям об образовании и трудоустройстве инвалидов. Заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Елена Львовна Михайлова осветила тему «Работа по программе СКИПРА», психолог Инна Викторовна Чебаткова рассказала как улучшить психологический климат в семье и провела ролевую игру «Моя семья». Владимир Николаевич Шелковников представил вниманию присутствующих свои новые работы в технике фигурного выпиливания лобзиком.

Воспитанники центра подготовили небольшую концертную программу. Выступления вокалистов и сценка «Опять двойка!» не оставили в зале равнодушных. В итоге получился яркий, незабываемый праздник, как для детей, так и для взрослых. Вела мероприятие и подготовила концертную программу музыкальный руководитель центра Наталья Сергеевна Чабанова.