В Тяжине продолжается реализация социального проекта

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Проект социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мудрость рядом с нами» стал победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (грант на сумму 150 тысяч рублей). В рамках соцпроекта прошла беседа «Традиции народных промыслов. История росписи по дереву в России», а также практическое занятие «Виды росписи».
Наталья Николаевна Емельянова рассказала участникам проекта о хохломской, мезенской и палехской росписях. Полученные знания закрепили практически. В ходе занятия пенсионеры и воспитанники центра расписали сказочными птицами разделочные доски.
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