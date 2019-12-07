В Тяжине продолжается реализация социального проекта

Открытие «Лета» в Кемерове откладывается Торговый центр «Лето» может открыться лишь в январе 2020 года. Сейчас почти все ремонтные работы...

На подстанции в Новокузнецке произошло ЧП В Новокузнецке, на подстанции «Бызовская», произошло короткое замыкание. Эта подстанция...

Ксения Кривко из Кемерово получила титул «Миссис Земной шар» Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних...