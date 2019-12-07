Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине продолжается реализация социального проекта

Проект социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мудрость рядом с нами» стал победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (грант на сумму 150 тысяч рублей). В рамках соцпроекта прошла беседа «Традиции народных промыслов. История росписи по дереву в России», а также практическое занятие «Виды росписи».
Наталья Николаевна Емельянова рассказала участникам проекта о хохломской, мезенской и палехской росписях. Полученные знания закрепили практически. В ходе занятия пенсионеры и воспитанники центра расписали сказочными птицами разделочные доски.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/12/2019
Общество
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Открытие «Лета» в Кемерове откладывается
Торговый центр «Лето» может открыться лишь в январе 2020 года. Сейчас почти все ремонтные работы...
На подстанции в Новокузнецке произошло ЧП
В Новокузнецке, на подстанции «Бызовская», произошло короткое замыкание. Эта подстанция...
Ксения Кривко из Кемерово получила титул «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних...
Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе
В Кузбассе растет рождаемость населения, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus