Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошел блиц-турнир поколений по шахматам

Соревнования, проходившие в спорткомплексе «Юность», посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию Тяжинского района и 300-летию Кузбасса.
В турнире приняло участие более 30 спортсменов. В возрастной группе 7-17 лет первое место заняла Анжелика Гаврилова, на втором месте – Тимур Радохлеб, и третье место досталось Егору Почекаеву.
В возрастной группе от 18 лет и старше на первом месте Александр Богатов, второе место занял Константин Попов и третье место у Ивана Кочетыгова.
Абсолютным победителем интеллектуальных соревнований стал Александр Богатов. Все участники блиц-турнира поколений по шахматам награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, а также сладкими подарками.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/05/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Назначен новый начальник департамента экономического развития Кузбасса
Новой главой областного департамента экономического развития стала Екатерина Вейс. Ранее этот пост...
В центре Кемерова ограничат движение и парковку транспорта
6 мая ограничено движение по улицам Арочная, Островского и по Советскому проспекту. До 22:00...
Светофор в Кемерове отключат на ремонт
Один из светофорных объектов в кузбасской столице будет временно отключен для проведения ремонтных...
Чемпионат России. Финал. Третий матч. «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом»
7 мая пройдет третий матч финала мужского чемпионата России по волейболу. «Кузбасс» сыграет с...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus