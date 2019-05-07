В Тяжине прошел блиц-турнир поколений по шахматам

Соревнования, проходившие в спорткомплексе «Юность», посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию Тяжинского района и 300-летию Кузбасса.
В турнире приняло участие более 30 спортсменов. В возрастной группе 7-17 лет первое место заняла Анжелика Гаврилова, на втором месте – Тимур Радохлеб, и третье место досталось Егору Почекаеву.
В возрастной группе от 18 лет и старше на первом месте Александр Богатов, второе место занял Константин Попов и третье место у Ивана Кочетыгова.
Абсолютным победителем интеллектуальных соревнований стал Александр Богатов. Все участники блиц-турнира поколений по шахматам награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, а также сладкими подарками.
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