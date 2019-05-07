В Тяжине прошел блиц-турнир поколений по шахматам

Назначен новый начальник департамента экономического развития Кузбасса Новой главой областного департамента экономического развития стала Екатерина Вейс. Ранее этот пост...

В центре Кемерова ограничат движение и парковку транспорта 6 мая ограничено движение по улицам Арочная, Островского и по Советскому проспекту. До 22:00...

Светофор в Кемерове отключат на ремонт Один из светофорных объектов в кузбасской столице будет временно отключен для проведения ремонтных...