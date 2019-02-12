В Тяжине прошел конкурс «Кулинарные шедевры»

В ходе конкурса свои кулинарные способности продемонстрировали 4 ветерана, имеющие группу инвалидности. Конкурсанты приготовили кулинарные блюда, поразившие своим разнообразием и оригинальностью.

Соцработники центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района представили блюда получателей социальных услуг на дому в виде презентации, где участники конкурса рассказали о своём произведении, раскрыли секрет его приготовления и познакомили с ингредиентами в его составе.

В состав жюри вошли заведующие отделениями социальных услуг на дому и соцработники. По итогам конкурса определились победители в разных номинациях: «Палитра вкуса» – Нина Владимировна Смирнова, «Кулинарная находка» – Валентина Николаевна Батова, «Кулинарная импровизация» – Валерий Иванович Таскаев, «Кулинарные фантазии» – Галина Михайловна Вепрева.

Всем конкурсантам организаторы кулинарного конкурса вручили дипломы и памятные подарки.