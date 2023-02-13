В Тяжине прошел межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2010-2011 года рождения

В соревнованиях, посвященных 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, приняло участие 10 команд из городов Анжеро-Судженск, Заринск, Красноярск, Барнаул и Иркутск, поселков Яя и Тяжинский. На протяжении трёх дней игры турнир проходил в двух подгруппах на площадках спортивного комплекса «Юность» и спортивного зала Тяжинской средней школы № 3.

В результате проведения соревнований командные места распределились следующим образом: 1 место – МАУ СШОР «Юность» (город Красноярск), 2 место – КГБУ СП «СШОР по волейболу «Заря Алтая» (город Барнаул), 3 место – МАОУ ДО «Тяжинская ДЮСШ» (поселок Тяжинский). Лучшим игроком признана Эвелина Игнатенко из команды «Тяжинская ДЮСШ» (поселок Тяжинский)

Победители и призеры турнира в торжественной обстановке были награждены грамотами и медалями. Самой юной участнице турнира Софье Жилиной на память подарили волейбольный мяч с росписями тренеров и судей турнира.

Помимо игр, для ребят была организована насыщенная досуговая программа. Гости округа посетили состоявшуюся в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский информационно-познавательную программу «Навеки в памяти народной», посвященную 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Ребятам рассказали о жизни и подвиге легендарного воина-сибиряка, показали документальный фильм «Возвращение Героя».

Также для юных спортсменов организовали игру «Лазертаг» и поездку в музей под открытым небом в селе Преображенка. Подростки получили возможность прикоснуться к предметам быта, воинскому снаряжению, макетам стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны. Ребята стали участниками постановочного фрагмента боя, после чего подкрепили силы армейской кашей из полевой кухни 1942 года.