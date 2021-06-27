В Тяжине прошел молодежный квест «Мы за ЗОЖ»

В мероприятии приняли участие студенты Тяжинского агропромышленного техникума и девушки из танцевального ансамбля «Юность» Центра национальных культур поселка Тяжинский. Выполняя задания, ребята собрали из букв фразу: «Мы выбираем здоровый образ жизни!».
При этом молодые люди проявили смекалку в интеллектуальных заданиях и продемонстрировали физическую подготовку в спортивных эстафетах. Все участники программы получили сладкие призы.
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