В Тяжине прошел молодежный квест «Мы за ЗОЖ»

Из-за коронавируса режим работы поликлиник в Кузбассе продлили до 23 часов В Кузбассе из-за ситуации с коронавирусом было принято решение продлить работу поликлиник до 23...

В Кемерове выпускные балы пройдут для более двух тысяч одиннадцатиклассников В Кемерове выпускные балы пройдут для 2 350 одиннадцатиклассников.

Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье 27 июня Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды в Кузбассе на воскресенье, 27 июня. Дожди...