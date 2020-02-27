В Тяжине прошел первый этап областного зимнего фестиваля «ГТО»

На базе детско-юношеской спортивной школы спортсмены соревновались в лыжных гонках, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, прыжках с места толчком двумя ногами.
В фестивале Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие более 120 обучающихся, студентов и жителей Тяжинского муниципального округа. По итогам испытаний все победители были награждены медалями и грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.
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