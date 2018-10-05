В Тяжине прошел прием у главы района, посвященный Дню учителя

С профессиональным праздником педагогов поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Светлана Вячеславовна Погуляева.

Лучшие работники образовательных организаций получили заслуженные награды. Самодеятельные артисты и работники культуры и дополнительного образования подготовили для участников торжественного приема праздничную концертную программу.

За последние годы увеличилось количество работников, труд которых отмечен званиями и наградами различных уровней. Знаком «Почетный работник общего образования РФ» отмечены 35 человек, знаком «Отличник народного просвещения» – 31 человек. Звание «Ветеран труда» получили 62 человека. Один человек стал лауреатом премии имени М.А. Аверина, один человек награжден орденом «За обустройство земли Кузнецкой». Медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» отмечены 33 человека, медалью «За веру и добро» – 18 человек, медалью «За служение Кузбассу» – 13 человек, медалью «Материнская доблесть» – 2 человека.

Ветераны педагогического труда не расстаются со своими коллективами, с детьми и молодежью. Это Евдокия Яковлевна Федорова, Людмила Сергеевна Иванова, Галина Михайловна Ханова. Ветераны и сегодня рядом с коллегами – в жюри конкурсов, в подготовке открытых уроков и мероприятий: Нина Николаевна Леонович, Вера Васильевна Денисенко, Валентина Михайловна Рябова, Евгения Васильевна Сабанцева, Надежда Артемьевна Щепило.

Один из важнейших показателей качества работы учителей – это успехи учеников. Профессионализм наших учителей подтверждается результатами единого государственного экзамена. Выпускники 4-х школ показали высокие индивидуальные достижения, получив по различным предметам выше 90 баллов. В этом заслуга их педагогов. Это учителя русского языка и литературы Светлана Михайловна Денисенко и Людмила Викторовна Кузнецова (Тяжинская средняя школа № 1), Людмила Ивановна Павленко и Татьяна Васильевна Удоденко (Тяжинская средняя школа № 2), Галина Николаевна Рубцова (Тяжинская средняя школа № 3), Любовь Юрьевна Хлевнова (Итатская средняя школа), учителя обществознания Людмила Александровна Русских (Тяжинская средняя школа № 3) и Елена Александровна Данилевич (Итатская средняя школа), учитель истории Тяжинской средней школы № 1 Василий Николаевич Простатин.

По итогам 2017–2018 учебного года 11 выпускников школ подтвердили высокий уровень знаний и получили золотую медаль «За особые успехи в учении».

В 2018 году система дошкольного образования в Кузбассе отмечает свой столетний юбилей. У истоков системы дошкольного образования района в 1960-70-е годы на общественных началах внештатными инспекторами-методистами были Ефросинья Павловна Чайкина, Алла Федосеевна Тимошенко (Заборская). Это были трудные, организационные годы. Нужно было готовить сводки, обеспечивать детсады кадрами, контролировать ведомственные учреждения, устанавливать контакты с руководителями.

Добрыми словами вспоминают родители, педагоги, ставшие взрослыми дети тех лет ветеранов-руководителей, заведующих детсадами: Валентину Степановну Пинюгину, Валентину Федоровну Тополя, Галину Мурсаловну Поморцеву, Антонину Ивановну Познякову, Любовь Ивановну Быстрову, Тамару Федоровну Скрипко, Валентину Михайловну Сычеву, Валентину Антоновну Богданович, Марию Федоровну Зобнину, Наталью Михайловну Следевскую, Ольгу Петровну Бовкунову, Надежду Дмитриевну Волкову, Любовь Кирилловну Рау, Надежду Васильевну Кузьменко.

Большой вклад в становление и развитие системы дошкольного воспитания в Тяжинском районе внесли: Нина Петровна Андреева, Тамара Андреевна Сафарова, Надежда Владимировна Федорова, Галина Антоновна Плохих.

Педагоги щедро делились своим опытом, руководя методическими объединениями, школами передового опыта, осуществляя наставничество, проводили открытые мероприятия на уровне района и области, обобщали опыт работы по разным направлениям, проводили учебу в рамках курсов повышения квалификации, являясь лекторами Кемеровского института повышения квалификации педагогов. Воспитатели дошкольных учреждений достойно представляли района на областных конкурсах, становясь лауреатами и победителями.

2018 год – год 100-летия государственной системы дополнительного образования детей России. С каждым годом неуклонно растет роль организаций дополнительного образования детей. Сегодня дополнительным образованием в Тяжинском районе охвачено более 2,5 тысяч детей.

Педагоги центра дополнительного образования поселка Тяжинский профессионалы своего дела, которые отдают детям свои навыки и умения, учат детей творчеству. Педагоги и воспитанники центра активно участвуют в конкурсах различного уровня. Ирина Геннадьевна Роговцова, Надежда Николаевна Кузьмичева, Алла Сергеевна Пастухова, Наталья Анатольевна Семенова – победители Всероссийского конкурса педагогических инноваций имени К. Д. Ушинского «Профессионал».

В 2018 году коллектив педагогов Центра стал победителем Областной выставки декоративно-прикладного творчества «Дизайн дома», хореографический коллектив «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Ерёменко) – победители областного конкурса танцевальных коллективов «Хоровод дружбы». Воспитанники творческого объединения «Мастера умельцы» (педагог Александр Иванович Аверин) Анжелика Гаврилова и Диана Камоцкая – стали победителями третьего международного конкурса «Таланты России».

Педагогический коллектив Итатского детско-юношеского центра отличается деловитостью, развитыми организаторскими способностями, самокритичностью, что позволяет ему добиваться высоких результатов. Нина Александровна Воронова награждена знаком «Отличник народного просвещения». Ирине Борисовне Волковой, Ирине Викторовне Волковой, Нине Александровне Вороновой, Дмитрию Александровичу Николаеву и Наталье Александровне Писаренок Международной академией развития образования в 2018 году присвоено звание лауреата федерального интернет-портала «Доска почета тружеников России». За достигнутые успехи в работе имя Дмитрия Александровича Николаева в 2017-2018 годах было занесено на районную Доску почета.

Педагоги центра являются активными участниками конкурсного движения. Николаев Дмитрий Александрович в 2016 году стал победителем муниципального и участником регионального этапов всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», а в 2017 году – лауреатом очного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я».

Центр ведет широкую воспитательную работу, главной целью которой является духовно-нравственное воспитание, развитие творческих способностей детей. В созданном совместно с приходом храма святителя Николая Чудотворца скаутском клубе имени Героя России Сергея Солнечникова, которым руководит Дмитрий Александрович Николаев, на постоянной основе занимаются ребята в возрасте от 12 до 18 лет. Ежегодно на осенних, зимних и весенних каникулах проводятся слёты скаутских отрядов Тяжинского, Тисульского и Мариинского районов и города Берёзовского. Также скауты совершают туристские походы по Кузнецкому Алатау и Республике Хакасия, в ходе которых сдают необходимые нормативы. По итогам походов 27 ребят получили знак «Турист России». Скауты участвуют в волонтерском движении, проводят работу по профилактике распространения поведенческих факторов риска для здоровья среди детей.

Тяжинская детско-юношеская спортивная школа стала центром здорового образа жизни. Воспитанники школы принимают участие и показывают высокие спортивные результаты на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. Динамично развиваются различные виды единоборств (киокусинкай-карате, смешанные единоборства, рукопашный бой, самбо).

Есть уже хорошие спортивные результаты не только на районном и областном уровне, но также всероссийском и международном. Павел Кривцов – чемпион России по вольной борьбе, Анастасия Сидельникова – чемпионка России по вольной борьбе. Иван Троянов – победитель первенства области по дзюдо, член сборной Кемеровской области, Сергей Краснов и Данил Тимченко – победители Сибирского Федерального округа по киокусинкай-карате, члены сборной команды Кемеровской области.

В октябре 2017 года в городе Уфа на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА воспитанник школы Сергей Казеннов стал чемпионом России (тренер Семен Валерьевич Никифоров). В сентябре 2018 года в Южно-Африканской Республике на Первенстве Мира по пауэрлифтингу (троеборью) воспитанник Тяжинской спортивной школы Дмитрий Зайцев стал чемпионом мира (тренер-преподаватель Алексей Николаевич Мамайкин).

Развитием эстетического воспитания подрастающего поколения и предпрофессиональной подготовкой учащихся в сфере культуры занимаются учреждения дополнительного образования детская школа искусств № 31 и детская художественная школа № 13. В этих учреждениях обучается более 250 ребят, которые вместе с педагогическим составом являются постоянными участниками различных фестивалей и конкурсов искусств разного уровня.

На протяжении многих лет учащиеся детской школы искусств и детской художественной школы становятся стипендиатами Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса». В 2017-2018 учебном году учащиеся и педагоги школ участвовали в 19 международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестивалях разной направленности, постоянно становясь лауреатами разных степеней. Традиционными на протяжении многих лет стали организованные преподавателями и учащимися данных образовательных учреждений культуры праздничные концерты, выставки творческих работ, мастер-классы для жителей Тяжинского района.

Концертмейстер детской школы искусств Сергей Анатольевич Симахин ведёт большую концертную деятельность не только в районе, но и области, пропагандируя народное творчество. На протяжении многих лет фольклорные ансамбли «Сударушка» и «Родничок», концертмейстером которых он является, становятся победителями межрегиональных, областных и международных конкурсов.

С 2016 года детской художественной школой руководит Тарасенко Дмитрий Михайлович. Он ведет большую работу в районе и за его пределами по пропаганде и сохранению традиционного народного искусства. Постоянно проводит мастер-классы, открытые уроки, творческие семинары для преподавателей и руководителей кружков декоративно-прикладного творчества.

Коллективом Тяжинского агропромышленного техникума руководит директор Олег Алексеевич Белинский. Ежегодно преподаватели и обучающиеся принимают активное участие в международных, всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева в декабре 2017 года подготовила призера областного конкурса «Лучший волонтерский (добровольческий) проект в профессиональной образовательной организации» – студента второго курса Илью Шепенюк. Преподаватель техникума Галина Алексеевна Жогина приняла участие в областном круглом столе «Мой зеленый Кузбасс: экологические проблемы решаем вместе. Экологическая перезагрузка».

Педагоги и студенты техникума принимают активное участие в спартакиадах, которые проходят на базе Мариинского политехнического техникума. В ноябре 2017 года под руководством преподавателя физической культуры Веры Владимировны Морозовой команда Тяжинского агропромышленного техникума стала победителем традиционных соревнованиях по мини-футболу. В сентябре 2017 года в городском саду города Мариинска состоялись традиционные легкоатлетические соревнования по кроссу, в которых Артем Подлесных (студент 1 курса) занял первое место.

Сергей Александрович Скрипко подготовил студентов по специальности «Механизация сельского хозяйства» Сергея Иванова и Михаила Шатерник к конкурсу профессионального мастерства «Техническое обслуживание ТС», которые заняли третье место.

Студент по профессии «Сварщик (газосварочные и электросварочные работы)» Виктор Юрьев и студент 4 курса Кирилл Мартынов по специальности «Механизация сельского хозяйства» приняли участие в открытом IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, который проходил на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства.

На протяжении нескольких лет в техникуме работает волонтурский отряд «Доброе сердце». Волонтеры постоянно проводят благотворительные акции, мастер-классы для детей из социально-реабилитационного центра, помогают многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, собирают денежные средства на адресное лечение детей поселка Тяжинский, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Руководителем волонтерского отряда является мастер производственного обучения Татьяна Михайловна Никон.

В техникуме ведется опытно-экспериментальная работа на полях учебного хозяйства. В настоящее время в сотрудничестве с Кемеровским государственным сельскохозяйственным институтом и Сибирским НИИ кормов изучаются перспективы возделывания клевера паннонского в условиях Мариинской лесостепи.

На всероссийских и международных научно-практических конференциях директором техникума Олегом Алексеевичем Белинским и заместителем директора по учебно-производственной работе Боярским Александром Викторовичем были представлены статьи о деятельности и результатах опытно-экспериментальной работы на полях учебного хозяйства. Статьи о научном эксперименте выходили в газетах: «Призыв», «Кузбасс», «Аиф» и «Комсомольская правда», а также публиковались в Международном сельскохозяйственном журнале.

С осени 2017 года в техникуме совместно с обучающимися под руководством заместителем директора по учебно-производственной работе Боярским Александром Викторовичем реализуется проект «Создание учебного сада-питомника «Гортензия». Его цель – совершенствование материально-технической базы, для проведения лабораторных и практических работ среди обучающихся техникума. На сегодняшний день уже проведены исследования по агробиологической оценке сортов плодовых и ягодных культур.