В Тяжине прошел семинар для работников сельских учреждений культуры клубного типа

В Яшкинском округе Кузбасса чиновники пятый год кормят селян «завтраками» Обещание не сдерживают чиновники Яшкинского округа. Пять лет не могут отремонтировать мост в...

В Кузбассе за сутки выявили 67 новых носителей коронавируса В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июня, за прошедшие сутки...

Власти Кемерова потратят более 650 тысяч рублей на живые цветы и флориста Администрация города Кемерово объявила электронный аукцион на оказание услуг флориста и поставку...