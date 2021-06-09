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В Тяжине прошел семинар для работников сельских учреждений культуры клубного типа

Занятие «Работа с хоровым коллективом» провела руководитель народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Раздолье» Лидия Ивановна Жабина.
Семинар был организован в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский специалистами МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/06/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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