В Тяжине прошел семинар для работников сельских учреждений культуры клубного типа

Занятие «Работа с хоровым коллективом» провела руководитель народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Раздолье» Лидия Ивановна Жабина.
Семинар был организован в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский специалистами МБУК «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».
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