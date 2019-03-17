В Тяжине прошел смотр сил и средств в рамках подготовки к паводку

В смотре на территории ФГКУ «22 отряд ФПС по Кемеровской области» приняли участие аварийно-спасательные бригады предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса, телекоммуникационных организаций, скорой медицинской помощи, а также формирования МЧС, органов внутренних дел, социальной защиты населения, автотранспортного предприятия, дорожно-строительных организаций.

Перед участниками смотра выступил первый заместитель главы Тяжинского муниципального района, председатель районной противопаводковой комиссии Анатолий Викторович Барков. Свою подготовку к паводку показали 40 человек личного состава, 10 организаций поселка Тяжинский. Было продемонстрировано 15 единиц техники. В ходе смотра проверялись специальные знания участников, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ и оказания первой медицинской помощи во время наводнения, а также соответствующее снаряжение и оборудование.

Все поселения района готовятся к периоду весеннего половодья. Как правило, в это время подтапливаются некоторые участки дорог, вода близко подходит к низководным мостам, но «отрезанных» населённых пунктов, как например, в других территориях, в Тяжинском районе нет. Имеются объездные маршруты, они спланированы и известны. Традиционно подтопляется мост в селе Старый Тяжин, но там имеется пешеходный навесной мост и объездная дорога, так что, жители западной части Старого Тяжина не отрезаны от внешнего мира и подтопление им не грозит. На случай особенно большой воды спланировано привлечение техники повышенной проходимости и соответствующие силы и средства, работа автолавок.

Перелив дороги на Кубитет в районе поселка Итатский также не причинит значительного ущерба. При наличии объездной асфальтированной дороги не изменятся даже автобусные маршруты. Кроме того, силами ЗАО «Тяжинское ДРСУ» ежегодно производится отсыпка и подъем этого участка автодороги. В 2016 году в 4 раза увеличен объем пропускной сливной системы под дорогой.

На случай непредвиденной чрезвычайной ситуации район готов провести эвакуацию населения из подтопляемых домов. До 50 человек может принять районный эвакуационный пункт, базирующийся на территории загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец».

В ходе экспресс-проверки каждого коллектива выяснилось, что звенья территориального подразделения РСЧС в чрезвычайной ситуации готовы действовать по предназначению. Заключительным этапом смотра была демонстрация специальных средств, применяемых в паводок сотрудниками 22 отряда противопожарной службы. Смотр показал, что Тяжинский муниципальный район к реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2019 года готов.