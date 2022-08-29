В Тяжине состоялся спортивный праздник «Поколение Z - наше будущее»

Организаторы праздника – Дом культуры «Юбилейный» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В спорткомплексе «Юность» соревновались ребята, которые летом работали в подростковой трудовой бригаде.

Команды «Дикие пчелы» и «Дружба» проявили силу, ловкость и сноровку в различных эстафетах. Болельщики приготовили кричалки, плакаты-лозунги и поддерживали команды на протяжении всего праздника. Самые активные болельщики смогли принести дополнительный балл понравившейся команде, приняв участие в блиц-опросе о спорте.

В напряженной борьбе победила команда «Дикие пчелы». С завершением летнего трудового сезона ребят поздравила руководитель трудовой бригады Елена Алексеевна Шутова. Участники команд получили памятные медали, а все болельщики – сладкие призы.