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В Тяжине состоялся спортивный праздник «Поколение Z - наше будущее»

Организаторы праздника – Дом культуры «Юбилейный» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В спорткомплексе «Юность» соревновались ребята, которые летом работали в подростковой трудовой бригаде.
Команды «Дикие пчелы» и «Дружба» проявили силу, ловкость и сноровку в различных эстафетах. Болельщики приготовили кричалки, плакаты-лозунги и поддерживали команды на протяжении всего праздника. Самые активные болельщики смогли принести дополнительный балл понравившейся команде, приняв участие в блиц-опросе о спорте.
В напряженной борьбе победила команда «Дикие пчелы». С завершением летнего трудового сезона ребят поздравила руководитель трудовой бригады Елена Алексеевна Шутова. Участники команд получили памятные медали, а все болельщики – сладкие призы.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/08/2022
Спорт
Тяжин

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