В Тяжине прошла игровая программа «Вещи из бабушкиной избушки»

В Кемерове достроили новые корпуса президентского кадетского училища Для спортивной подготовки учащихся на территории президентского кадетского училища был создан...

СК РФ показал кадры задержания фигурантов дела о реабилитации нацизма Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела после публикации фото нацистов на сайте...

Вспышки коронавируса выявили в двух детских лагерях в Кузбассе Установлено, что с ними контактировало 299 человек. Они находятся под наблюдением, лагерь закрыт,...