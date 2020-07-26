В Тяжине прошла игровая программа «Вещи из бабушкиной избушки»

"Домовой" историко-краеведческого музея познакомил ребят с такими предметами быта наших бабушек: как рубель, лапти, самовар, веретено. Ребята разгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх.
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