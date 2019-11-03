Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошла квест-игра для школьников

В рамках проекта «Прикоснись к подвигу» обучающиеся 8-х классов Тяжинской средней школы № 3 прошли по экскурсионному маршруту «Памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова».
Ребята разделились на две команды: «Победители» и «Победа». Командам необходимо было посетить четыре контрольные точки: Парк культуры и отдыха, Площадь Победы, Центральную районную библиотеку имени Н. И. Масалова и районный историко-краеведческий музей.
На каждой точке участников ожидали интересные экскурсии и задания, за правильное выполнение которых, выдавалась цветная картинка, для вклеивания ее в маршрутный лист. Каждой команде выдавался маршрутный лист, содержащий в себе карту маршрута, с обозначениями контрольных точек маршрута. У каждой группы был свой маршрут. Задачей участников было, выполнить все задания и прийти на центральную площадь опередив соперников.
Победу одержала команда с одноименным названием. Ее участники получили диплом победителя. Также подростки были награждены памятными значками.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/11/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе три человека пострадали в лобовом столкновении двух машин
В Таштаголе столкнулись два легковых автомобиля, в результате три человека были травмированы....
Стало известно место работы погибшего на месте убийства экс-мэра
Погибший на месте убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева Марат Гарипов работал в Агентстве...
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
Правоохранители установили личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска (Кемеровская область...
Хоккеисты «Мурмана» вылетели в Кемерово
Хоккейный клуб «Мурман» отправился на выезд длиною в 27 дней, в ходе которого команде предстоит...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus