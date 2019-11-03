В Тяжине прошла квест-игра для школьников

В рамках проекта «Прикоснись к подвигу» обучающиеся 8-х классов Тяжинской средней школы № 3 прошли по экскурсионному маршруту «Памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова».

Ребята разделились на две команды: «Победители» и «Победа». Командам необходимо было посетить четыре контрольные точки: Парк культуры и отдыха, Площадь Победы, Центральную районную библиотеку имени Н. И. Масалова и районный историко-краеведческий музей.

На каждой точке участников ожидали интересные экскурсии и задания, за правильное выполнение которых, выдавалась цветная картинка, для вклеивания ее в маршрутный лист. Каждой команде выдавался маршрутный лист, содержащий в себе карту маршрута, с обозначениями контрольных точек маршрута. У каждой группы был свой маршрут. Задачей участников было, выполнить все задания и прийти на центральную площадь опередив соперников.

Победу одержала команда с одноименным названием. Ее участники получили диплом победителя. Также подростки были награждены памятными значками.