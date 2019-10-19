В Тяжине прошла литературная встреча

Встреча, состоявшаяся в Тяжинской центральной детской библиотеке, посвящена 205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Школьники узнали много нового о жизни и творчестве великого русского поэта. Ребята послушали романс «Белеет парус одинокий» и сами декламировали стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Также подростки познакомились с книжной выставкой «Мятежный гений вдохновенья».
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