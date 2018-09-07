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В Тяжине прошла встреча с избирателями голосующими впервые

В клубе Парка культуры и отдыха студенты Тяжинского агропромышленного техникума узнали, как проводятся выборы, как организована процедура голосования и много другой полезной информации.
Об избирательном праве ребятам рассказала председатель избирательной комиссии участка №1566 Галина Алексеевна Жогина. Участники агитбригады молодогвардейцев в своём выступлении раскрыли тему: «Если бы я был депутатом».
Ведущие Полина Логинова и Илья Стукалин не давали ребятам скучать, призывая их участвовать в обсуждениях и конкурсах. Песня «Нас миллионы» в исполнении Надежды Панкратовой не оставила в зале равнодушных.
Завершилась встреча деловой игрой «Я – избиратель», в ходе которой все присутствующие приняли активное участие в конкурсах и показали отличные знания в вопросах избирательного права.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/09/2018
Культура
Тяжин
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