В Тяжине прошла ярмарка учебных мест для выпускников 9 и 11-х классов

Посещение ярмарки учебных мест предоставляет выпускникам уникальную возможность познакомиться с рынком образовательных услуг Кузбасса. Эти знания помогут молодым людям сделать обдуманный выбор своего дальнейшего профессионального пути.
В работе ярмарки приняли участие 8 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования: Кузбасский государственный технический университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, Мариинский педагогический колледж имени Императрицы Марии Александровны, Кемеровский государственный институт культуры, Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал Омского государственного университета путей сообщения, Мариинский политехнический техникум и Тяжинский агропромышленный техникум.
Представители учебных заведений сопровождали свои выступления демонстрацией видеофильмов, презентаций и творческими номерами. В удобной и доступной форме каждый участник ярмарки смог проконсультироваться по вопросам поступления и обучения. Также, вниманию будущих абитуриентов были предложены наглядные пособия, рекламные буклеты.
На ярмарке учебных мест 207 школьников Тяжинского района познакомились с факультетами и специальностями учебных заведений, условиями приема и особенностями студенческой жизни.
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