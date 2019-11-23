В Тяжине прошла ярмарка учебных мест для выпускников 9 и 11-х классов

Жительница Кузбасса попала под суд за прописку иностранцев Ленинск-кузнечанка выполнила просьбу работодателя и попала под суд: за прописку посторонних лиц ей...

При кузбасском университете планируется открыть военный учебный центр Военный учебный центр, в котором все студенты региона будут проходить военную подготовку, откроется...

Любовь Казарновская дала мастер-класс в Новокузнецке Любовь Юрьевна рассказала о своих новых книгах "Оперные тайны" и "Любовь меняет все...