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В Тяжине прошли мастер-классы «Народным традициям - жить и крепнуть»

В рамках Года культурного наследия народов России, в мастер-классах приняли участие учащиеся Тяжинского центра дополнительного образования.
В творческом объединении «Акварелька» (руководитель Светлана Михайловна Вылегжанина) на базе Тяжинской средней школы № 2 прошел мастер-класс по популярным русским народным промыслам «Гжель» и «Хохлома».
В Тяжинской средней школе № 1 ребята из творческого объединении «Мастерская фантазий» (руководитель Елена Юрьевна Булгина) познакомились с Мезенской и Городецкой росписями.
Учащиеся творческого объединения «Артдизайн» (руководитель Ольга Анатольевна Окунева) в ходе мастер-класса в Тяжинской СШ № 1 научились изготавливать из ниток обережных кукол.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/12/2022
Культура
Образование
Тяжин
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