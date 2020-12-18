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В Тяжине прошли региональные соревнования по стритболу

От обычного баскетбола этот вид спорта он отличается количеством игроков – их 3, и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. В спорткомплексе «Юность» собралось 14 команд спортивных клубов основных и средних общеобразовательных организаций (юноши, девушки). Всего в соревнованиях приняли участие более 50 учащихся.
По итогам соревнований первое место среди юношей основных общеобразовательных школ заняла команда Староурюпской ООШ (тренер Пётр Николаевич Андреев). Победителями среди средних школ стала команда юношей Тяжинской СШ № 3 (тренер Александр Александрович Кувалдин) и команда девушек Итатской СШ (тренер Максим Владимирович Барсуков).
Команды – победители муниципальный этапа будут защищать честь Тяжинского округа на дивизиональном этапе региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по стритболу, который пройдет в январе 2021 года в посёлке Верх-Чебула.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/12/2020
Спорт
Тяжин
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