В Тяжине прошли региональные соревнования по стритболу

Суд обязал ПФР предоставить ветерану войны из Кузбасса соцвыплаты к 75-летию Победы Прокуратура Кемеровской области через суд потребовала от местного отделения Пенсионного фонда РФ...

В Кемерове застройщика оштрафовали на 7 миллионов рублей за срыв сроков сдачи жилья В Кемерове судебные приставы взыскали с застройщика 7 миллионов рублей в пользу 40 дольщиков....

В Кузбассе 117 человек пострадали от укусов диких животных Животное может быть заразным ещё до появления первых признаков бешенства, когда оно выглядит вполне...