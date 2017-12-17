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В Тяжине прошли шахматные турниры, посвященные памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова

В районном Совете ветеранов состоялся шахматный блиц-турнир между командами Тяжинского и Тисульского районов.
Тяжинский район представляли – Анатолий Ушарев, Константин Попов, Иван Ермаков и Людмила Казакевич. Турнир проходил по круговой системе, то есть каждый игрок одной команды сыграл по две партии с каждым игроком другой команды. В результате упорной борьбы, тяжинцы победили команду Тисульского района с итоговым счетом 14-7.
Также сильнейшие шахматисты Тяжинского района провели, уже ставший традиционным, XIII ежегодный шахматный блиц-турнир на приз Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В итоге обладателем переходящего Кубка 2017 года стал Константин Попов. Второе место занял Александр Богатов, и третье место досталось Эльяру Байрамову.
Шахматные турниры проведены по инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района. Победители интеллектуальных состязаний награждены грамотами.

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kuzbassnews.ru
17/12/2017
Спорт
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Тяжин
Новости Кузбасса

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