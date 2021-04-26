В Тяжине прошли торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил РФ

С напутственными словами к ребятам обратились временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, военный комиссар Тяжинского и Тисульского районов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко, ветеран Вооружённых Сил, участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков, мама призывника весны 2021 года Вероника Терентьевна Ильенкова. На память 28 новобранцам вручили мешочки с родной землей, напутствие главы округа, наказ-памятку от районного отделения «Союза женщин Кузбасса» и сладкие подарки.
На мероприятии «Завтра в строй» в Доме культуры «Юбилейный» присутствовали обучающиеся школ Тяжинского округа и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. В рамках проведения торжественных проводов в ряды Вооруженных Сил РФ 26 учащихся Тяжинской средней школы № 3, Тяжинской средней школы № 2,Тисульской средней школы, Нововосточной средней школы, Ступишинской средней школы имени Героя РФ С. Н. Морозова были приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Участники команды округа «Барс», победители XII областной зимней военно-спортивной игры юнармейцев «Во славу Отечества», продемонстрировали призывникам элементы строевой подготовки и рукопашного боя.
Для всех собравшихся прозвучали музыкальные номера в исполнении солистов Дома культуры и участников художественной самодеятельности Тяжинского центра дополнительного образования.
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