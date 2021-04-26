В Тяжине прошли торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил РФ

Синоптики Кузбасса предупредили о высокой пожароопасности Ветер обещают юго-восточный с порывами до 13 м / с. В Кемерове ночью ожидается температура - 1, + 1...

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Кузбассе в преддверии Пасхи В Кузбассе в пятницу, 30 апреля, пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к...

За три месяца в Кузбассе родились 5,5 тысячи человек, а умерли более 10 тысяч За первый квартал 2021 года в Кузбассе родились 5 497 человек, а умерли 10 749. Статистические...