В Тяжине прошли заседания мини-клубов по теме: «Путешествие в эпоху Петра Великого»

Синоптики обещают дождливые выходные в Кузбассе В Кемеровском гидрометцентре НГС.Кемерово рассказали о погоде на ближайших выходных. Согласно...

Синоптики обещают дождливые выходные в Кузбассе В Кемеровском гидрометцентре НГС.Кемерово рассказали о погоде на ближайших выходных. Согласно...

Депутаты Новокузнецка приняли новые тарифы за «коммуналку» Ну а с 1 сентября повышение коммунальных услуг для населения в совокупности составит пятнадцать...