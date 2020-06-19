Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошли заседания мини-клубов по теме: «Путешествие в эпоху Петра Великого»

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого императора Российского государства Петра I. Специалисты центра соцобслуживания населения рассказали получателям социальных услуг на дому о правлении Петра Великого, а также об истории основания города Санкт-Петербург. Пожилые люди с удовольствием слушали стихотворения о городе на Неве, об известном памятнике Петру I.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/06/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Синоптики обещают дождливые выходные в Кузбассе
В Кемеровском гидрометцентре НГС.Кемерово рассказали о погоде на ближайших выходных. Согласно...
Синоптики обещают дождливые выходные в Кузбассе
В Кемеровском гидрометцентре НГС.Кемерово рассказали о погоде на ближайших выходных. Согласно...
Депутаты Новокузнецка приняли новые тарифы за «коммуналку»
Ну а с 1 сентября повышение коммунальных услуг для населения в совокупности составит пятнадцать...
Прокуратура запретила структуре «Евраза» эксплуатировать тепловозы
Транспортная прокуратура внесла руководителю АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus