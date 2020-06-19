В Тяжине прошли заседания мини-клубов по теме: «Путешествие в эпоху Петра Великого»

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого императора Российского государства Петра I. Специалисты центра соцобслуживания населения рассказали получателям социальных услуг на дому о правлении Петра Великого, а также об истории основания города Санкт-Петербург. Пожилые люди с удовольствием слушали стихотворения о городе на Неве, об известном памятнике Петру I.
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