В Тяжине прошло очередное заседание оперативного штаба

В Кузбассе почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» После службы и проповеди архиерей провел литию — заупойкойную службу для родственников погибших....

В Татарстане прогнозируется сильная гололедица Ночью и днем 25 марта 2020 года на дорогах в РТ местами ожидается сильная гололедица (в Казани -...

Губернатор Кузбасса объяснил, как будут учиться школьники с 1 апреля Губернатор Кузбасса в соцсетях разъяснил, как именно будут учиться школьники с 1 апреля. Несмотря...