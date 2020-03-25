В Тяжине прошло очередное заседание оперативного штаба

Был рассмотрен вопрос по организации дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовано организовать сбор информации о сотрудниках, прибывших из-за границы, а также о находящихся в настоящее время за границей. Особое внимание следует обратить на прибывших из районов с неблагополучной эпидемиологической в отношении коронавируса ситуацией в период с 10 марта 2020 года.
Сотрудникам, вернувшимся из-за границы, следует рекомендовать позвонить в рабочее время по телефону горячей линии для жителей Тяжинского муниципального округа по медицинским вопросам – 8-800-700-26-25. Необходимо организовать строгий контроль за проведением влажной уборки через каждые 2 часа. Особое внимание будет уделено предприятиям торговли и общественного питания.
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