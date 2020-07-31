В Тяжине прошло шоу мыльных пузырей

В рамках всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» на открытой площадке центра национальных культур Фея мыльных пузырей пригласила детей и их родителей в путешествие по сказочной стране мыльных пузырей.
С помощью мыльной пены и фломастеров дети создавали рисунки, на которых изображали забавных животных. Увлекательное путешествие завершилось танцевальным флешмобом.
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