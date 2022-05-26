В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства

В округе насчитывается 43 малых и средних предприятия, в различных сферах трудятся 298 индивидуальных предпринимателей. В 2022 году вновь зарегистрировано 1 малое предприятие и 39 индивидуальных предпринимателей.

В сельском хозяйстве налажено производство 26-ю частными организациями. Оптовой и розничной торговлей в округе занимаются 149 предпринимателей, предоставлением услуг населению – 56.

Общая численность занятых на малых и средних предприятиях составляет 1394 человека. Это более четверти всех занятых в экономике территории. В Тяжинском округе в качестве самозанятых зарегистрировано более 450 человек.

Предприниматели вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, постоянно оказывают содействие в проведении различных акций и мероприятий.

Солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» подготовили для участников торжественного собрания музыкальные поздравления.