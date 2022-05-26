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В Тяжине прошло торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства

В округе насчитывается 43 малых и средних предприятия, в различных сферах трудятся 298 индивидуальных предпринимателей. В 2022 году вновь зарегистрировано 1 малое предприятие и 39 индивидуальных предпринимателей.
В сельском хозяйстве налажено производство 26-ю частными организациями. Оптовой и розничной торговлей в округе занимаются 149 предпринимателей, предоставлением услуг населению – 56.
Общая численность занятых на малых и средних предприятиях составляет 1394 человека. Это более четверти всех занятых в экономике территории. В Тяжинском округе в качестве самозанятых зарегистрировано более 450 человек.
Предприниматели вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, постоянно оказывают содействие в проведении различных акций и мероприятий.
Солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» подготовили для участников торжественного собрания музыкальные поздравления.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/05/2022
Культура
Тяжин
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