В Тяжине прошло торжественное вручение паспортов

На мероприятии «Я – гражданин России», посвященном 25-летию со Дня принятия Конституции Российской Федерации присутствовали 10 школьников, достигших гражданской зрелости. Всех собравшихся поприветствовали начальник миграционного пункта отдела МВД России по Тяжинскому району Ольга Николаевна Луценко и заместитель председателя Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Ольга Михайловна Ряшина.

Для молодых граждан России была проведена викторина на знание Конституции Российской Федерации. Прозвучали музыкальные номера в исполнении солистов вокальной студии «Город детства» Тяжинского ЦДО Полины Гривнак и Глеба Кремнева. С постановкой «История Конституции РФ» выступила агитбригада «Неподдающиеся» клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский.