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В Тяжине проводится уборка снега

В целях обеспечения безопасности дорожного движения устранены снежные валы на пешеходных переходах и прилегающий части дорог по улицам Ленина, Садовой и Коммунистической.
В уборке снега было задействовано три грузовых автомобиля и погрузчик на базе трактора К-701. В целом за день за пределы поселка было вывезено 423 кубометра снега. Работа по уборке снега будет продолжена в последующие дни.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/02/2020
Общество
Тяжин
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