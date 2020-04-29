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В Тяжине разработан комплекс упражнений для пожилых людей, находящихся на самоизоляции

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой жителям Тяжинского муниципального округа рекомендовано как можно реже выходить из дома, особенно это относится к пожилым людям.
Культорганизатор отделения дневного пребывания центра социального обслуживания населения Елена Александровна Бочкарева записала цикл видеороликов с упражнениями для пожилых людей.
Предложенный комплекс позволит ветеранам, не выходящим из дома оставаться в хорошей физической форме.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/04/2020
Здоровье
Тяжин
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