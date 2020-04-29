В Тяжине разработан комплекс упражнений для пожилых людей, находящихся на самоизоляции

В Новокузнецке индекс самоизоляции упал ниже 2 В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек...

Врачи высказались за введение цифровых пропусков в Кузбассе Кузбасские врачи прокомментировали решение правительства области разработать систему электронных...

Пик заболеваемости коронавирусом ещё в Кузбассе не пройден Напомню, по распоряжению губернатора Сергея Цивилева пропускная система вводится с 5 мая для всех...