В Тяжине разработан социально-культурный проект «Бессмертный тыл»

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В рамках проекта в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности будет создана электронная книга о земляках – тружениках тыла.
Каждый житель Тяжинского района, имеющий в семье материалы о родственниках, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, может оставить память о человеке, внесшем вклад в Победу нашего народа.
Пунктами сбора информации в каждом населенном пункте района определены учреждения культуры (клубы). В поселке Тяжинский информация принимается по адресу ул. Октябрьская, 9 МБУК «ЦНТиКДД». Кураторы проекта – Ксения Сергеевна Брюханова, Елена Васильевна Грекова и Любовь Евгеньевна Суханова.
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