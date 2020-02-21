В Тяжине росгвардейцы провели для школьников урок безопасности

В поселке Тяжин сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны встретились с учащимися школы № 3. В рамках традиционного месячника безопасности начальник пункта центральной охраны майор Руслан Шуршилин напомнил школьникам правила поведения, предостерегающие от преступных посягательств.
Росгвардеец рассказал детям, что нельзя разговаривать на улице с посторонними, садиться в чужую машину к незнакомым людям, а также воздержаться от прогулок в темное время суток. Школьникам представитель войск правопорядка рекомендовал всегда следить за своими вещами, не оставлять их без присмотра и не забывать в раздевалке в карманах одежды деньги или сотовый телефон.
Кроме этого, майор Шуршилин рассказал юным слушателям про особенности службы в Росгвардии. Каждый из школьников мог задать офицеру интересующий вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.
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