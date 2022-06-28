В Тяжине с размахом отпраздновали День молодежи

На площади Ленина состоялся открытый фестиваль эстрадной песни «Голос лета Севера Кузбасса», в котором приняли участие творческие коллективы и солисты Тисульского центра досуга, Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» и центра национальных культур, а также образцовый коллектив эстрадной студии «Шанс» из города Мариинска.

Со словами приветствия выступил начальник территориального отдела управления жизнеобеспечения и территориального развития администрации Тяжинского муниципального округа Николай Александрович Петраков. В ходе программы прошел розыгрыш памятных сувениров от отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

На площади были организованы мастер-классы, выставки, фотозоны, а также гастрономическая аллея продукции местного производства и детская пенная вечеринка. Красочным моментом праздника стал фестиваля «Краски Холи», организатором которого выступил отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

Также на площади Ленина состоялся первый открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Милк-Fest», участниками которого стали творческие ребята из Мариинского, Тисульского и Тяжинского округов. Свой высокий уровень подготовки юные артисты показали в номинациях «Эстрадное пение», «Народное пение», «Эстрадная хореография», «Народная хореография», «Народно-стилизованная хореография», «Современная хореография», «Классическая хореография».