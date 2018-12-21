В Тяжине состоялась губернаторская национальная елка «Хоровод дружбы»

В районном Доме культуры «Юбилейный» собрались представители детских творческих коллективов из Чебулинского, Тисульского, Мариинского и Тяжинского районов. В программе новогоднего мероприятия участники встретились с традиционными сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой, Василисой Прекрасной, Иваном царевичем и Серым Волком.

Ребята встретились с героями национального бурятского (Будамшу), чувашского (Эрнук), шорского (Алчок) и телеутского эпоса (Алтын-Арык). Ребята с удовольствием поиграли в национальные игры, организовали традиционные хороводы вокруг новогодней ели. На празднике выступили лучшие детские творческие коллективы Тяжинского района. Также дети посмотрели представление театра кукол «Арлекин» Тяжинского центра дополнительного образования детей.

Всем участникам губернаторской национальной елки «Хоровод дружбы» вручили новогодние подарки от губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева.