В Тяжине состоялась торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа»

На очередной сессии Совета народных депутатов звание «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» Евгении Ивановне Гладиковой, единственной проживающей в территории жительнице блокадного Ленинграда.

Родилась она в 1932 году в городе Ленинград. С четырех лет воспитывалась в детском доме на станции Лахта-Ольгино Ленинградской области. В 1940 году Евгению перевели в детский дом № 3 города Ленинграда. Здесь она пошла в первый класс. В блокадном Ленинграде находилась девять месяцев, затем была эвакуирована. Евгения Ивановна отчетливо помнит варварские бомбежки и артобстрелы, которым подвергали город на Неве фашистские захватчики.

После окончания школы Евгения Ивановна прошла курсы пионервожатых, и стала работать в детском доме. Затем трудилась санитаркой и училась на медицинскую сестру. В городе Купино Новосибирской области работала до 1974 года. Затем уехала в Тяжинский район, где до 1990 года была медицинской сестрой, после чего посвятила себя социальной работе.

Эта удивительная женщина и в 92 года полна жизненных сил и даже пишет стихи. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне готовится к изданию сборник стихов Евгении Ивановны Гладиковой.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа