В Тяжине состоялась встреча выпускников разных лет образцового коллектива театра-студии «поМОСТ»

Двадцать лет назад студию основала Марина Георгиевна Чипилева. Состав выпускников насчитывает 81 участника. Сейчас большинство студийцев проживает в разных городах страны, поэтому юбилейная встреча состоялась посредством видеоконференции. Многие театралы работают в сфере образования, юриспруденции, торговли, менеджмента. Выпускница студии Юлия Минькова получила актерское образование и сейчас профессионально занимается сценическим творчеством в городе Кемерово.

В марте 2002 года премьерный спектакль студии «поМОСТ» «Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем» по повести Николая Васильевича Гоголя стал победителем районного фестиваля «Театральная весна» в номинации «Лучший спектакль».

Следующие постановки собирали полные аншлаги: «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», «Суп со смешинкой» (2003 год), «Алиса в Зазеркалье» (2004 год), «Иллюзион» (2006 год). На период ремонта Тяжинского районного Дома культуры участники студии дарили землякам свое творчество на сцене театра по улице Кооперативная. Спектакли «Лесной детектив», «Поверьте в бабочек» (2011 год), «Родом из войны» (2012 год) запомнились юному зрителю и озорством актеров, и ярким сюжетом.

Открытие нового здания Дома культуры «Юбилейный» позволило театральному коллективу во всей полноте раскрыть свои творческие способности. Наличие световых спецэффектов, возможности профессиональной студии звукозаписи, оснащение сцены подъемно-опускным оборудованием, стандартная для профессиональных театров высота и глубина зеркала сцены – все это давало огромные возможности совершенствования постановочных проектов и проявления актерского таланта молодежи поселка.

«Владимир - Красно Солнышко» (2012 год), «Снежная Королева» (2013 год), «Тайна Золотого ключика», «Жизнь прекрасна!» (2014 год), «Две стрелы», «Усвятские шлемоносцы» (2015 год) и другие спектакли подняли театральный уровень коллектива до призового участия во Всероссийских и Международных фестивалях. В 2014 году за плодотворную сценическую деятельность коллективу театра-студии «поМОСТ» присвоено почётное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».

Параллельно с выступлениями на большой сцене шла модернизация гостевого зала Дома культуры, для создания малой сцены, которая очень необходима для спектаклей малой формы, востребована зрителем младшего и среднего школьного возраста, а также для показов спектаклей камерного жанра. В Год Театра в России (2019) актерский состав спектакля «Повелитель мух» по притче Уильяма Голдинга, сыгранного именно на малой сцене, стал Лауреатом I степени областного фестиваля любительских театров «Театральный перекресток» и был торжественно награжден в Новокузнецком драматическом театре. Другой спектакль малой формы «Стая. Собаки» (2021 год) стал самым титулованным по участию и победам в фестивалях высокого уровня.

Накануне празднования 20-летия коллективу театра-студии «поМОСТ» присвоено звание Лауреата I степени Всероссийского фестиваля «Таланты России».