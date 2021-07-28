В Тяжине состоялась встреча выпускников театра-студии «поМОСТ»

Театралы выпуска 2017 года навсегда останутся в истории молодежного театрального движения области. В 2014 году при их непосредственном участии коллектив был удостоен высокого звания «образцовый». Юлия Минькова, Анна Курихина, Дамир Галямов, Екатерина Дрожжина, Александр Фрошгайзер, Анна Михайлова, Наталья Елагина, Дарья Бесценная, Степан Петров, Ксения Лугачева, Валерия Бибик, Ульяна Матвеева, Александра Медведева (Словоохотина) не единожды отстаивали честь Кузбасса и района на всероссийских, областных театральных фестивалях. Особо вспоминается победное участие во Всероссийском фестивале любительских театров «Театральные встречи в провинции» (город Иваново) в совместном с народным театром «Лица» спектакле «Усвятские шлемоносцы» в 2016 году.

Это не первая встреча ребят-выпускников в Доме культуры «Юбилейный». В августе 2018 года по их инициативе состоялась акция «Ночь в Театре!» - показ выпускниками ночного спектакля «Жизнь прекрасна!» по рассказам Антона Павловича Чехова и совместная встреча рассвета. В этом году театралы с удовольствием посмотрели фото-видео архив, обменялись информацией о профессиональной карьере, о семейных делах, о своем участии в деятельности общественно-культурных организаций. Обсуждались идеи новых форм встреч со зрителями и творческих акций в 2022 году, который будет ознаменован юбилейной датой для театра-студии «поМОСТ» - 20 лет со дня основания.