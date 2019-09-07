В Тяжине состоялись праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Тяжинского района

Торжества начались на площади Ленина с зарядки с чемпионами – воспитанниками и тренерами Тяжинской ДЮСШ, победителями соревнований всероссийского и международного уровня. Все желающие могли познакомиться с выставкой достижений спортсменов Тяжинского района и материалами кузбасской медиа-группы «Волейбольный клуб «Кузбасс» - чемпион России 2019».

Для тяжинцев и гостей района была подготовлена обширная праздничная программа. Это выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и фотографов, мастер-классы, концерты, ярмарка продукции местных товаропроизводителей, фестиваль городских и сельских поселений района «Родная сторона», представление театра кукол, батл с участием детских и молодежных танцевальных коллективов и многое другое.

Гости и представители района возложили цветы к мемориалу тяжинцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В районном Доме культуры «Юбилейный» прошел торжественный прием главы Тяжинского муниципального района «Единою судьбой связаны». Сергей Николаевич Кошкин поздравил земляков с праздником. Звание «Почетный гражданин Тяжинского района» присвоено Василию Михайловичу Страдомскому – настоятелю Преображенского храма поселка Тяжинский Кемеровской области Мариинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

За особые достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 95-летия со дня образования Тяжинского муниципального района на Доску Почета Тяжинского муниципального района занесены имена директора Итатского детско-юношеского центра Николая Евгеньевича Воронова, механизатора крестьянско-фермерского хозяйства «Рапана Татьяна Евгеньевна» Вячеслава Юрьевича Никифорова, культурного организатора Кубитетского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов Альбины Павловны Кравченко, тренера-преподавателя Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Алексея Николаевича Мамайкина, водителя автобуса Тяжинского пассажирского автотранспортного предприятия Николая Григорьевича Удоденко, заведующей фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница» Нины Михайловны Харунжий.

Также на Доску Почета Тяжинского муниципального района занесены коллектив терапевтического отделения Тяжинской районной больницы (заведующая - Елена Александровна Галямова), коллектив животноводов крестьянско-фермерского хозяйства «Росликов Степан Валерьевич» (главный зоотехник - Галина Николаевна Тарханова), коллектив Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» (заведующая - Ольга Анатольевна Караульнова), коллектив детской школы искусств № 31 (директор - Татьяна Владимировна Астраханцева). Имена жителей Тяжинского муниципального района и коллективы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Тяжинского муниципального района, занести в Книгу Почета Тяжинского района.

Пять жителей Тяжинского района награждены благодарственным письмом депутата Государственной Думы РФ Татьяны Олеговны Алексеевой. Областными наградами были отмечены 34 человека. За преданное служение интересам Кузбасса, профессиональное и ответственное участие в решении масштабных задач социально-экономического развития региона и плодотворную совместную работу с областным парламентом, направленную на укрепление и процветание Кузбасса председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин награжден почетным знаком Совета народных депутатов Кемеровской области «За заслуги перед Кемеровской областью». За весомый вклад в развитие района и в связи с 95-летием со дня образования Тяжинского района медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным районом» отмечены 33 человека. Награда была учреждена в этом году.

Также в районном Доме культуры «Юбилейный» прошла презентация книги «Гордость района» - о земляках награжденных высокими правительственными наградами. Все желающие смогут познакомиться с новым изданием в библиотеках Тяжинского муниципального района.

В Тяжинской средней школы № 1 состоялось торжественное открытие зала бокса «Олимп». Это стало возможным благодаря финансовому участию предприятий «Итатский нефтеперабатывающий завод» (директор Дмитрий Павлович Горюнов) и «Кузбассконсервмолоко» (генеральный директор Юрий Михайлович Краснощеков), а также благотворительной поддержке Андрея Петровича и Петра Петровича Петровых, помощи Кемеровской региональной общественной организации «Федерация бокса Кузбасса» (президент - чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу Григорий Анатольевич Дрозд). С юными спортсменами будет заниматься мастер спорта по боксу Владимир Валерьевич Башкирцев.

На территории спортивного комплекса «Юность» прошли веселые старты на велосипедах, а на спортивно-игровой площадке «Дружба» (в микрорайоне молочноконсервного предприятия) – показательные выступления по воркауту. В Парке культуры и отдыха прошел квест для молодых семей, мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции, конкурс детского рисунка на асфальте, детская театрализованная программа «Путешествие по родному краю», командная игра лазертаг.

В вечерней концертно-танцевальной программе «С днем рождения, любимый район!» приняли участие творческие коллективы и солисты из городов Кемерово и Мариинск, поселков Тисуль и Тяжинский. Завершились торжества праздничным салютом.