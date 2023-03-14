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В Тяжине состоялись региональные соревнования по волейболу среди девочек до 15 лет

В спортивном комплексе «Юность» собрались 11 команд юных спортсменок 2009–2010 годов из городов Кемерово, Белово, Междуреченск, Новокузнецк, Киселевск, Анжеро-Судженск, поселков Яшкино и Тяжинский.
По итогам региональных соревнований первое место заняла команда «ДЮСШ 2» города Новокузнецка (тренер Владимир Леонидович Селиванов). Второе место досталось волейболисткам из Тяжинской ДЮСШ (тренер Евгений Николаевич Жернаков). Третье место у команды ДЮСШ города Киселевска (тренер Екатерина Анатольевна Тамбовцева). Также определены лучшие игроки – Эвелина Игнатенко и Елизавета Селиванова.

Спорт
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Новокузнецк
Тяжин
Яшкино
kuzbassnews.ru
14/03/2023
Спорт
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Новокузнецк
Тяжин
Яшкино
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