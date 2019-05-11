В Тяжине состоялось открытие сезона 2019 года по воркауту

На спортивной площадке «Дружба» в районе молочно-консервного предприятия собрались спортсмены, их друзья, родители и просто прохожие.
Ребята показали на турниках, все чему научились. Участники показательного выступления награждены Благодарственными письмами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района. Инициатор проведения открытия сезона уличных тренировок, молодогвардеец Александр Павкин отмечен Почетной грамотой за пропаганду здорового образа жизни в районе.
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