В Тяжине состоялось открытие сезона 2019 года по воркауту

Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы Кемерову и Новокузнецку присвоили почётные звания «Город трудовой доблести и воинской славы». Об...

Кузбасские байкеры призвали водителей уважать друг друга Байкеры напомнили автомобилистам и своим коллегам о том, что любой человек может сделать вклад в...

Поисковиков Кузбасса с 10-летием отряда поздравил Сергей Цивилев Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил Сводный поисковый отряд «Земляк» с 10-...