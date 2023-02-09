В Тяжине состоялось первенство по мини-футболу «Кубок Шефа»

В турнире приняли участие 5 команд обучающихся образовательных организаций и воспитанников детско-юношеских спортивных школ 2011-2012 годов рождения: поселка Тисуль, города Боготол, «Энергия-1» (город Мариинск), «Энергия-2» (город Мариинск), «Юность» (поселок Тяжинский).

На соревнованиях присутствовал почетный гость Николай Сергеевич Мякишев, в честь которого организован турнир. Он внес весомый вклад в развитие спорта в Тяжинском округе. Именно Н. С. Мякишев стал первым тренером мужской и юношеской команд по мини-футболу, которые неоднократно становились победителями и призерами областных и межмуниципальных соревнований. Мужская команда Тяжинского округа являлась постоянным чемпионом Всекузбасских сельских игр по мини-футболу. Николай Сергеевич и сам был постоянным активным участником соревнований различного уровня. Его мастерство, воля к победе, упорство были примером для молодежи.

Игры прошли по круговой системе. Первое место заняла команда «Энергия-1» из города Мариинска. На втором месте спортсмены из поселка Тисуль, и третье место досталось тяжинцам (команда «Юность»). Лучшим игроком турнира стал Артем Кольке из команды «Юность» (поселок Тяжинский).