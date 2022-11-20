Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Аграриев чествовали в Доме культуры «Юбилейный». На праздник «За труд ваш доблестный – поклон» пригласили работников и ветеранов отрасли, представителей перерабатывающей промышленности и Тяжинского агропромышленного техникума.
Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и завершением уборочной кампании.
Лучшие работники и ветераны отрасли были отмечены заслуженными наградами – областными медалями «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Кузбасса», Почетными грамотами губернатора Кузбасса, медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», Почетными грамотами главы муниципалитета и Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа.
В числе награжденных были и представители Тяжинского агропромышленного техникума – старший мастер Артем Александрович Григоров, заведующая столовой Ольга Николаевна Осипова и студент группы 263 Антон Самолутченко.
С музыкальными номерами в праздничной концертной программе выступили творческие самодеятельные коллективы Дома культуры «Юбилейный» и народный коллектив ансамбль казачьей песни «Чаровница» Центра национальных культур.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/11/2022
Культура
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus