В Тяжине состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Аграриев чествовали в Доме культуры «Юбилейный». На праздник «За труд ваш доблестный – поклон» пригласили работников и ветеранов отрасли, представителей перерабатывающей промышленности и Тяжинского агропромышленного техникума.

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и завершением уборочной кампании.

Лучшие работники и ветераны отрасли были отмечены заслуженными наградами – областными медалями «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Кузбасса», Почетными грамотами губернатора Кузбасса, медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом», Почетными грамотами главы муниципалитета и Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа.

В числе награжденных были и представители Тяжинского агропромышленного техникума – старший мастер Артем Александрович Григоров, заведующая столовой Ольга Николаевна Осипова и студент группы 263 Антон Самолутченко.

С музыкальными номерами в праздничной концертной программе выступили творческие самодеятельные коллективы Дома культуры «Юбилейный» и народный коллектив ансамбль казачьей песни «Чаровница» Центра национальных культур.