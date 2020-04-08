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В Тяжине состоялось заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин отметил, что в целом работа по организации дополнительных карантинных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) налажена.
В округе волонтеры и соцработники выполняют заявки пожилых людей по доставке им на дом необходимых продуктов и лекарств. Сейчас перед руководителями предприятий и организаций поставлена задача – активизировать работу добровольных народных дружин. Все участники этих формирований будут обеспечены средствами индивидуальной антивирусной защиты – медицинскими масками и одноразовыми перчатками.
При отделе молодежной политики, спорта и туризма действует группа добровольцев по отслеживанию в интернет-пространстве фейковой информации по коронавирусу. Также решено усилить работу по размещению наружной социальной рекламы по теме противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Информация по коронавирусу также озвучивается через громкоговорящую сеть РДК «Юбилейный» и через громкоговоритель на автомашине ГИБДД. В поселке Тяжинский регулярно проводится противовирусная обработка автобусных остановок.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/04/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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