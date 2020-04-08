В Тяжине состоялось заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу

Более сотни случаев пала травы зарегистрировали в Истре с начала года С начала 2020 года на территории Истринского округа зарегистрировано свыше сотни случаев горения...

Крыша строящегося здания обрушилась на людей в Кемерове Крыша обвалилась в строящемся производственном помещении. Инцидент произошел в Кемерове, пострадали...

Кемерово стал городом с наименьшим уровнем самоизоляции населения Напомним, что в прошедшие выходные дни жители Кемерова показали один из самых низких показателей по...