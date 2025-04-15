В Тяжине состоялся фестиваль детского творчества «Букет детских улыбок»

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили дети от 6 до 14 лет. Юные путешественники Маша и Вася вместе со Сказочницей отправились гулять по прекрасному Городу Детства.

На улице «Музыкальной» они встретились с участниками фестиваля в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли» в жанрах «Народная песня» и «Эстрадная песня» – вокальным коллективом «Звонкие нотки» Тяжинского ДК «Юбилейный» (руководитель Ольга Алексеевна Кузнецова), творческим объединением «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Инга Юрьевна Номаль), фольклорным ансамблем «Свирелька», вокальными квартетами «Матрешки» и «Млада» Тяжинской детской школы искусств № 31 (руководитель Ольга Владимировна Стифорова).

Затем юных путешественников ждали новые всречи – с детскими вокальными ансамблями «Радуга» и «Капитошка» Тяжинской ДШИ № 31 (руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева), солистами Антониной Вильховецкой, Алисой Кузьминой, Ольгой Новаковской, Дарьей Калентьевой (Тяжинская ДШИ № 31, руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева), Екатериной Науменко и Дарьей Михайловой (ДШИ № 31, руководитель Ольга Владимировна Стифорова), Кариной Новиковой (Тяжинский ДК «Юбилейный», руководитель Лидия Ивановна Жабина).

На веселой, шумной «Оркестровой» улице познакомились с детскими оркестрами «Калейдоскоп» (Итатская средняя школа имени Т. Ф. Данкевич, руководитель Ирина Рудольфовна Литвинова), а так же творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Инга Юрьевна Номаль).

Самой яркой оказалась улица «Театральная», где свое творчество представили театральные коллективы Тяжинской средней школы № 3. В исполнении учеников 2 «Б» класса (классный руководитель Наталья Юдахина) вниманию зрителей была представлена сказка «Дюймовочка», а в исполнении учащихся 2 «А» класса (классный руководитель Наталья Данилина) «Сказка про Ванюшку и его родимую матушку».

Улица «Танцевальная» наполнила зал энергией и зажигательными движениями. В номинации «Хореография» в жанрах «Современная хореография» и «Эстрадная хореография» были представлены танцевальные коллективы – «Карамель» центра национальных культур (руководитель Татьяна Юрьевна Митина), «Эдельвейс» (Тяжинская средняя школа № 1, руководитель Надежда Айдаровна Богданова), «Созвездие» (Тяжинский ДК «Юбилейный», руководитель Ольга Владимировна Еременко).

Улица «Победная» стала самой главной на празднике детства. С номерами, посвященными 80-летию Победы, выступили коллективы «Калейдоскоп» и «Радуга» (Тяжинская ДШИ № 31, руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева), вокальный квартет «Млада» (Тяжинская ДШИ № 31, руководитель Ольга Владимировна Стифорова), танцевальный коллектив «Горошины» центра национальных культур (руководитель Татьяна Юрьевна Митина). Также собравшихся порадовали своими выступлениями коллективы творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования и вокальный ансамбля «Капитошка» (руководитель Инга Юрьевна Номаль).

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»