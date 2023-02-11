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В Тяжине состоялся ХIХ турнир по волейболу памяти Владимира Кравченко

Соревнования среди сельских мужских команд и команд образовательных организаций округа прошли в спортивном зале Тяжинского агропромышленного техникума.
Владимир Николаевич Кравченко родился в 1974 году в поселке Даниловка Тяжинского района. Окончил среднюю школу и курсы водителей. В ряды российской армии его призвали в декабре 1993 года. После курса подготовки в учебной части Владимир Кравченко стал танкистом. Младший сержант в составе танкового батальона 131-й отдельной мотострелковой бригады принимал участие в выполнении боевой задачи по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики. В ночь на 1 января 1995 года в ходе ожесточенных боев в районе железнодорожного вокзала города Грозного, спасая товарищей, он пропал без вести. Только семь лет спустя, выяснилось, что в тот день он погиб от боевого ранения. Указом Президента Российской Федерации В. Н. Кравченко посмертно награждён орденом Мужества.
По итогам турнира первое место заняла команда Тяжинского агропромышленного техникума. На второе место вышла сборная команда Нововосточного и Ступишинского территориальных отделов. Третье место досталось команде «Юность» детско-юношеской спортивной школы.
Победители соревнований отмечены Почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма, памятными медалями, а команде Тяжинского агропромышленного техникума вручен Кубок.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/02/2023
Спорт
Тяжин

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