В Тяжине состоялся межрегиональный турнир по волейболу

Соревнования среди девочек 2013-2014 годов рождения посвящены Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В спорткомплексе «Юность» собрались 11 команд из Республики Хакасия, Красноярского края, Томской и Кемеровской областей.

По итогам турнира на первое место вышла команда «Юниор» (город Кемерово). Спортсменки из команды «Надежды Хакасии – ЦСКА-Хакасия-2014» (Республика Хакасия) – на втором месте. Третье место досталось воспитанницам Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (поселок Тяжинский).

Лучшими игроками турнира стали Анна Кучеренко (команда «Надежды Хакасии – ЦСКА-Хакасия-2014»), Анастасия Тимошенко (Тяжинская ДЮСШ), Дарья Вольф (команда «Юниор», город Кемерово).

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа