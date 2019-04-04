В Тяжине состоялся муниципальный этап Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первыми»

В соревнованиях, посвящённых 300-летию открытия Кузбасса, приняли участие лучшие команды обучающихся из Тяжинских школ № 1, 2, 3, Нововосточной, Ступишинской и Итатской средних школ. Программа Всекузбасских игр школьников включала в себя соревнования по обязательным видам: мини-футбол (юноши, девушки), пионербол, шахматы.
В результате упорной борьбы первое место заняла команда Итатской средней школы, которая и будет защищать честь района на региональном этапе Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первыми».
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