В Тяжине состоялся музыкальный час

В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова в рамках Года библиотек в Кузбассе прошел обзор выставки книг об искусстве. Участники музыкального часа могли познакомиться с литературой, посвящённой истории мировой музыкальной культуры.
Педагоги и учащиеся детской школы искусств № 31 подготовили для участников мероприятия концертную программу.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Губернатор Кузбасса и главы городов и районов региона вышли на улицы, чтобы подарить женщинам цветы...
|
Вуз получил задание подготовить 100 человек по военным специальностям.
|
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...
|
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...