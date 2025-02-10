На сцене Дома культуры «Юбилейный» выступили более 30 коллективов из Тяжинского, Мариинского, Тисульского и Чебулинского округов.

Победители муниципальных этапов представили вокальные номера в номинациях: «Современная песня о войне, о Победе», «Песня военных лет», «Авторская военно-патриотическая песня», «Театрализованная песня» и «Военно-патриотическая песня в исполнении трудового коллектива».

Победители отборочных этапов Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне встретятся на гала-концерте, который состоится 9 мая 2025 года в городе Кемерово.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности