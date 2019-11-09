В Тяжине состоялся праздник аграриев

В РДК «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С профессиональным праздником аграриев поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и заместитель начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Ольга Евгеньевна Генц.

Накануне на торжественном приеме в областной администрации лучшие представители отрасли были отмечены высокими ведомственными и областными наградами. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Станислав Анатольевич Росликов награжден медалью «За бизнес во имя созидания», главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» Лидия Петровна Чудова – медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Кузбасса».

В районном Доме культуры «Юбилейный» Почетной грамотой правительства Кемеровской области - Кузбасса с вручением денежной премии награждены оператор машинного доения крестьянского (фермерского) хозяйства «Степан Валерьевич Росликов» Анна Алексеевна Вайцеховская, тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» Сергей Васильевич Дорофеев, механизаторы крестьянского (фермерского) хозяйства «Росликов Степан Валерьевич» Сергей Александрович Махнев и Геннадий Васильевич Тарханов, водитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Росликов Станислав Анатольевич» Андрей Александрович Шкодунов, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Тяжинское пиво» Владимир Николаевич Хватов. Благодарностью губернатора Кузбасса с вручением денежной премии отмечена оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» Наталья Валерьевна Исупова.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены работники колхоза «Боровской»: бригадир животноводства Ольга Николаевна Сырова, доярка Марина Викторовна Улизкина, водитель Николай Павлович Жулин. Этой наградой отмечены работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский»: механик Павел Александрович Яковец, главный бухгалтер Ирина Михайловна Кекина, тракторист Илья Анатольевич Старченко, оператор машинного доения Любовь Владимировна Трифонова, а также работники обществ с ограниченной ответственностью «Совхоз «Тяжинский» - «Агролидер»: лаборант цеха по переработке молока Лариса Викторовна Непочатова, механизатор Павел Валентинович Крестиничев и водитель Петр Николаевич Толстов.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены главный ветеринарный врач крестьянского (фермерского) хозяйства «Росликов Степан Валерьевич» Елена Викторовна Гепнер, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» Владислав Владимирович Федоров, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Татьяна Михайловна Суязова, индивидуальный предприниматель Константин Иванович Рапана, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Мираж» Елена Александровна Фрошгайзер, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью ОПХ «Новопокровское» Роман Викторович Голофаев и его работники: механизаторы Олег Васильевич Абушкин и Сергей Георгиевич Ромахин, водители Сергей Николаевич Лунев и Алексей Эдгарович Вихман.

Такой же районной наградой отмечены работники крестьянского (фермерского) хозяйства «Татьяна Евгеньевна Рапана» - механизаторы Сергей Викторович Карамнов, Юрий Владимирович Щербаков, Александр Владимирович Кочкин, Вячеслав Юрьевич Никифоров, Игорь Владимирович Кочкин и работники крестьянского (фермерского) хозяйства «Росликов Станислав Анатольевич» - механизаторы Сергей Владимирович Тюпа и Евгений Евгеньевич Елин.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены работники крестьянского (фермерского) хозяйства «Суязова Татьяна Михайловна» - механизатор Денис Сергеевич Усольцев и доярка Лидия Ивановна Пономарева, работники общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» - заведующий производством Евгений Михайлович Федоров, водители Геннадий Алексеевич Нацаев и Виктор Николаевич Дашков, механизатор общества с ограниченной ответственностью «РТП» Сергей Михайлович Деревьев, тракторист крестьянского (фермерского) хозяйства «Шаров Сергей Петрович» Петр Сергеевич Шаров, заведующая производством общественного питания Тяжинского сельпо Евгения Викторовна Брюханова.

Также Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии отмечены врач-терапевт Тяжинской станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Васильевна Городкова, заведующая Валерьяновским ветеринарным участком Светлана Юриковна Меньшова, заведующий Ступишинским ветеринарным участком Дмитрий Викторович Голубков, работники общества с ограниченной ответственностью «Тяжинское пиво» - главный бухгалтер Елена Сергеевна Ушарева и аппаратчик процесса брожения 3 разряда Наталья Сергеевна Никон, работники общества с ограниченной ответственностью «Кузбассконсервмолоко» - оператор по выдуву ПЭТ-бутылки Алексей Леонидович Вдовин, аппаратчик сгущения молока Артем Владимирович Греков, сортировщик Ирина Владимировна Доценко, аппаратчик пастеризации молока Наталья Владимировна Урманова

Такой же районной награды удостоены ведущий агроном по семеноводству Тяжинского районного отдела Россельхозцентра по Кемеровской области Галина Николаевна Великоцкая, работники общества с ограниченной ответственностью «Мираж» - заведующая молочным цехом Елена Николаевна Жулина и пекарь Валентина Юрьевна Пушкарева, работники общества с ограниченной ответственностью «Усманова Асма Шакуровна» - формовщицы цеха полуфабрикатов Наталья Алексеевна Афанасьева, Наталья Николаевна Переславцева и Люсине Овиковна Элоян, пекари Ирина Николаевна Лубошникова, Татьяна Владимировна Ерофеева и Анна Федоровна Нейман, а также сотрудники Тяжинского агропромышленного техникума - преподаватель специальных дисциплин Анатолий Васильевич Жогин, мастер по производственному обучению Владимир Владимирович Лукомский и столяр Михаил Петрович Коростелев.

Почетной грамотой Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены ветераны агропромышленного комплекса района Юрий Иванович Волков, Иван Иванович Жигалев, Павел Петрович Крейсман, Валерий Алексеевич Курганов.

С музыкальными поздравлениями на празднике выступили солисты и творческие коллективы районного Дома культуры «Юбилейный», детской школы искусств № 31 и Тяжинского центра дополнительного образования.