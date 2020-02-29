В Тяжине состоялся региональный фестиваль-конкурс хоров и ансамблей

В отборочном туре конкурса «Я славлю Кузбасс!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса, приняли участие детские и взрослые хоровые коллективы и ансамбли северо-востока области из Тяжинского, Тисульского, Мариинского, Чебулинского, Ижморского округов.
РДК «Юбилейный» представил программу четырех народных самодеятельных коллективов: хора ветеранов имени Юрия Черняева, хора русской песни «Раздолье», фольклорного ансамбля «Россияночка», ансамбля русской песни «Сибиряки».
Все участники фестиваля-конкурса получили Благодарственные письма департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Победители отборочного тура примут участие в Гала-концерте конкурса хоров и ансамблей «Я славлю Кузбасс», который состоится 12 июня 2020 года в городе Кемерово на праздновании Дня России и Дня города.
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