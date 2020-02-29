В Тяжине состоялся региональный фестиваль-конкурс хоров и ансамблей

В Белове начинается выездное заседание правительства Кузбасса Обсудят также подготовку ко Дню шахтёра, строительство социально значимых объектов, в том числе...

В Новокузнецке таксист обокрал клиентку на 500 тысяч рублей О краже стражам порядка сообщила 39-летняя горожанка. С ее слов, злоумышленник похитил 150 тысяч...

Сергей Кузнецов банит подписчиков за неудобные комментарии В очередной раз мэра Новокузнецка обвинили в том, что он блокирует своих подписчиков в соцсетях за...