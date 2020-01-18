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В Тяжине состоялся региональный турнир по волейболу среди юношей

По итогам турнира, посвященного 300-летию Кузбасса, первое место заняла команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер Игорь Александрович Мотыш). На втором месте участники команды спортивной школы «ЦИВС» города Ачинск (тренер-преподаватель Елена Борисовна Полецкая) и третье место досталось спортсменам из Школы волейбола города Кемерово (тренер-преподаватель Константин Вениаминович Суспицин).
Победители и призеры турнира в торжественной обстановке были награждены грамотами и медалями.

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/01/2020
Спорт
Кемерово
Тяжин
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Новости Кузбасса

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