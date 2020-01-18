В Тяжине состоялся региональный турнир по волейболу среди юношей

Кузбасские полицейские за год раскрыли 29 тысяч преступлений В Кузбассе полицейские за 2019 год раскрыли 29 тысяч преступлений.

Сергей Цивилёв: на борьбу со снегом брошены все силы Ветер подует южный 3-8 м /, с порывами до 14 м / с. Днём 19 января небольшой и умеренный снег...

Следком опубликовал видео с места стрельбы в суде Новокузнецка Видео из здания Новокузнецкого районного суда опубликовал Следственный комитет России. Утром здесь...